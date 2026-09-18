Александр Цыпкин, Шнуров и Мороз оживят «Файл Надежды»: в Маяковке готовят жаркие читки!

Готовьтесь, любители яркого театра: в Театре Маяковского этой осенью будет очень горячо! Премьерные читки новой пьесы Александра Цыпкина «Файл Надежды» пройдут 6 и 7 октября 2026 года, и, судя по всему, нас ждёт настоящее удовольствие.
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