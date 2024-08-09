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Военкор Гузенко: надо нанести ядерный удар по Украине за атаку ВСУ под Курском

Военкор Гузенко: надо нанести ядерный удар по Украине за атаку ВСУ под Курском

Военкор и автор Telegram-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко заявил о необходимости нанести по Украине удар с применением тактического ядерного оружия в ответ на атаку армии киевского режима в Курской области.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Ну это уж очень круто! Я бы нанес поражение ЛЭП высокого напряжения и трансформаторным подстанциям укр. АЭС, Сами энергоблоки не трогать, а вот их перевести в режим резерва, как на ЗАЭС. А то на них сегодня держится вся энергетика хохлов,работает оборонка и т.д. И сразу будет У. без транспорта,производств! Запросят мира сразу же! А нет - пусть выживают,как хотят...
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