Военкор Гузенко: надо нанести ядерный удар по Украине за атаку ВСУ под Курском

Владимир Самборский

Ну это уж очень круто! Я бы нанес поражение ЛЭП высокого напряжения и трансформаторным подстанциям укр. АЭС, Сами энергоблоки не трогать, а вот их перевести в режим резерва, как на ЗАЭС. А то на них сегодня держится вся энергетика хохлов,работает оборонка и т.д. И сразу будет У. без транспорта,производств! Запросят мира сразу же! А нет - пусть выживают,как хотят...