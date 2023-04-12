Слово и дело

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Король Великобритании Карл III может отобрать у брата Эндрю дом для принца Уильяма

Король Великобритании Карл III может отобрать у брата Эндрю дом для принца Уильяма

Король Великобритании Карл III, вероятно, готов выгнать брата Эндрю из поместья в Виндзоре, чтобы передать дом наследнику престола, принцу Уильяму.

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