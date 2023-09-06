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Apple проверит, готовы ли люди платить за iPhone Pro ещё больше — премиальные iPhone 15 будут на $100 дороже предшественников

Apple проверит, готовы ли люди платить за iPhone Pro ещё больше — премиальные iPhone 15 будут на $100 дороже предшественников

Компания Apple проверит пределы того, сколько люди готовы платить за iPhone Pro. Аналитики ожидают, что компания повысит цены на некоторые модели семейства iPhone 15 на 100 долларов по сравнению с их предшественниками из семейства iPhone 14.

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