БЕСКОНФЛИКТНОЕ ВОСПИТАНИЕ.

Взрослея, становясь самостоятельным, человек несет в себе заряд родительской любви и внимания. По мере роста маленького человечка родителям необходимо следить, чтобы ´эмоциональный резервуар´ ребенка не опустошался .
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