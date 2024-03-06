WSJ: украинские военные принимали участие в конфликте в Судане в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский отправил военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана, которые возглавлял фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало.
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