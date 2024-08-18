Расследование взрывов на «Северных потоках» является для нас наивысшим приоритетом, заявил на днях представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
Эксперт Юшков оценил возможность восстановления «Северных потоков»: «Технически выполнимая задача»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Для начала ЕС придется погасить России все убытки по СП1 и СП2, так же упущенную выгоду, имиджевыми потерями и т.д. и естественно полное восстановление СП1 и СП2 с предоплатой полных объемов газа минимум на пять лет со всеми штрафными санкциями и т.д. Прием газа на территории России всего поставляемого объема на выходе... Хватит им доверять. А лучше пусть строят перерабатывающие предприятия, металлургические, химические и т.д. будем им поставлять готовую продукцию, а они поставлять своих гастарбайтеров по заявкам наших компаний на вахтовой основе, без вида на жительство и гражданства России сроком три или шесть месяцев... содержание, охрана и т.д. газопроводов за счет ЕС. Ни каких хранилищ и заводов на территории ЕС только самим поставлять им продукцию, с них технологии, оборудование и т.д. Хватит наелись, пусть от России зависят, а не мы от них...
Ответить
13 час.
W
Walery
Диверсия предполагалась еще в ходе строительства этих СП 1 и СП 2. Так, в местах закладок ВВ на трубопроводах изначально не были выполнены работы по каменной наброске/засыпки трубопроводов. Что в свою очередь не создало каких либо проблем для диверсий на открытых трубопроводах. В процессе маневров НАТО близи трубопроводов не присутствовали наши наблюдатели и сторожевые корабли. Кому Россия доверилась... или мало факта развала Западом Союза? Теперь что можно сделать = поднять нити/плети трубопроводов отрезками до 100 м., перевезти на Каспий для строительства газопровода в Иран! Полагаю будет дешевле нежели строительства нового из ничего газопровода. Интересы России сегодня важнее нежели заискивать пред полудохлым Западом. Обратите внимание -все правительства ЕС из гендерного народа... они нам нужны? Можно считать весь запад находится под управлением инопланетян (они его уже захватили... ЛГБТ их партия... не так ли?). Её цель - уничтожить население коренных землян.
Ответить
9 час.
Александр Денисов
А зачем? "Она потонула..."(с) кто помнит.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии