Эксперт Юшков оценил возможность восстановления «Северных потоков»: «Технически выполнимая задача»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Для начала ЕС придется погасить России все убытки по СП1 и СП2, так же упущенную выгоду, имиджевыми потерями и т.д. и естественно полное восстановление СП1 и СП2 с предоплатой полных объемов газа минимум на пять лет со всеми штрафными санкциями и т.д. Прием газа на территории России всего поставляемого объема на выходе... Хватит им доверять. А лучше пусть строят перерабатывающие предприятия, металлургические, химические и т.д. будем им поставлять готовую продукцию, а они поставлять своих гастарбайтеров по заявкам наших компаний на вахтовой основе, без вида на жительство и гражданства России сроком три или шесть месяцев... содержание, охрана и т.д. газопроводов за счет ЕС. Ни каких хранилищ и заводов на территории ЕС только самим поставлять им продукцию, с них технологии, оборудование и т.д. Хватит наелись, пусть от России зависят, а не мы от них...