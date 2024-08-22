"Светлое будущее наступило". Продюсер "Смешариков" о мультиках, деньгах и Вселенной

Не хвтатит на половину "Шрека". Узнали, сколько денег выделяется на всю российскую анимацию Российская анимация переживает бум: "Смешарики", "Три богатыря", "Маша и медведь", "Барбоскины", "Фиксики" и многие другие мультфильмы вызывают восторг у детей и взрослых.