"Светлое будущее наступило". Продюсер "Смешариков" о мультиках, деньгах и Вселенной

Не хвтатит на половину "Шрека". Узнали, сколько денег выделяется на всю российскую анимацию Российская анимация переживает бум: "Смешарики", "Три богатыря", "Маша и медведь", "Барбоскины", "Фиксики" и многие другие мультфильмы вызывают восторг у детей и взрослых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии