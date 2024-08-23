Депутат бундестага Дагделен призвала Германию перестать помогать Украине

Депутат бундестага от немецкой оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призвала Берлин прекратить спонсировать Украину и начать продвигать мирные переговоры по урегулированию конфликта.
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