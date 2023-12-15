Владельцы гаражей около "Ауры" обратились к сибирскому полпреду из-за их сноса

На месте комплекса с несколькими кооперативами капитальных гаражей планируют вести строительство.В Новосибирске собственники гаражей в 17 кооперативах около ТЦ "Аура" написали коллективное обращение к полпреду в СФО, губернатору региона и мэру города с требованием не сносить их капитальные сооружения.
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