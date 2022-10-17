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Копить на новую машину нужно больше девяти лет волгоградцам

Копить на новую машину нужно больше девяти лет волгоградцам

Среднестатистический работающий россиянин может за 8 лет накопить нужную сумму на новый автомобиль. При учете, что средняя цена машины, вышедшей с конвейера в 2022 году, составляется 2,3 млн рублей, говорится в новом исследовании РИА Новости.

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