Школота и бездомные старушки поджигают Европу

Без предисловий. Для начала заедем в страну сиесты и туристов. Острейший политический кризис, странного облика премьер-троцкист Педро Санчес стал политическим трупом.
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Была когда-то в наших газетах рубрика_"Их нравы"....Пройдет немного времени, всё там затихнет. Вставятся, стекла, купятся новые машины, уберется мусор с улиц, отстроятся или отремонтируются лицеи, и все пойдет как было.Демократия, однако. Это только в России "до основания, а затем...."
Изложено в саркастическом стиле и попыткой предугадать продолжение - "ожидаем стыковки пироманской школоты с профсоюзами".
Следует ли ожидать что протесты французских школьников переростут из локальных кризисных явлений системы образования в общенациональный протест? С большой долей вероятности это не произойдёт.
Вполне вероятно что левые партии используют протесты школьников чтобы возможность привлечь к себе внимание накануне президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле 2027 года.
В частности к лидеру партии «Непокоренная Франция» Жан-Люку Меланшону. Основа политической программы партии — критика правительства и действий полиции.
А лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен призвала власти усилить ответственность за погромы, приостановить выплату семейных и социальных пособий родителям несовершеннолетних участников погромов.
Автор, этот дикий пьяный бред я читать не могу. Попробуй меньше использовать феню, слэнг, дебильные аллегории и поменьше врать. Тогда, возможно, что-то получится - учи русский язык, литературный, а не улично-полублатной.
da si germania si franta a jupuit romania, si se zice ca vor binele europei.... vai de capul poporului.... care a ramas fara nimic.... se rasuceste nea nicu in mormant....
Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки - казалось бы совершенно бессмысленные, но Францию расшатывающие - до отставки Де Голля доведшие!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
поток сознания из европы. нам оно зачем?!!!!!
не делайте нашим мозгам смешно, за каждым поджигателем стоят деньги)))Соросята не спят, трамп хочет приватизировать французскую промышленность, германию он уже ошкурил. Более того, во франции чуть ли не единственные работающие атомные станции, которые надо заглушить, а топливо отправить в США. Ну как сделали с немецкими, японскими, а первой была чернобыльская, хохлов не жалко, за то какой эффект!!! вся испуганная гейропа тут же топливо отправила в США. Так что ожидаем бегства француской промышленности в США, сейчас пендосы награбят как можно больше и закуклятся за лужей.
методичка навальнизма работает уже и в Европе....