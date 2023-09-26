"Бочину смяло мощно": жесткое ДТП сейчас блокирует дорогу во Владивостоке

Во Владивостоке жесткое ДТП сейчас блокирует движение. По словам очевидцев, в районе Снеговой Пади водитель X-Trail при повороте налево не уступил дорогу водителю Corolla в результате второй въехала в дорожное ограждение, сообщает ИА UssurMedia.