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"Бочину смяло мощно": жесткое ДТП сейчас блокирует дорогу во Владивостоке

"Бочину смяло мощно": жесткое ДТП сейчас блокирует дорогу во Владивостоке

Во Владивостоке жесткое ДТП сейчас блокирует движение. По словам очевидцев, в районе Снеговой Пади водитель X-Trail при повороте налево не уступил дорогу водителю Corolla в результате второй въехала в дорожное ограждение, сообщает ИА UssurMedia.

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