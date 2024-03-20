В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

Молдавия злоупотребляет статусом стороны, принимающей мероприятия по линии ООН. Так пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Евгений Успенский отреагировал в своем Telegram-канале на то, что Молдавия планирует не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).