Нападающий «Локомотива» Глушенков может перейти в «Зенит» — СМИ

Сроки перехода футболиста в новый клуб и стоимость его контракта неизвестны.фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов--> Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков может перейти в санкт-петербургский «Зенит», пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.