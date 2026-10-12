Срочная новость: Минобороны готовит экстренное заявление в течение часа Алексей Смирнов Есть новости, для которых не нужно ждать официального заявления — ты просто чувствуешь, как воздух начинает вибрировать.
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Хорошая новость, что будет хорошая новость.
Ни о чём...
Час уже прошёл и не один. Заявление где? Болтун.
Кадровые вопросы исключаете?
Наверное что-то сильно большое и мощное, полетит рихтовать мосты.
У войны свой ритм своя логика. Ботаникам там делать начаго!