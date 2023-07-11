В Иркутской области по подозрению в получении взятки задержан сотрудник региональной таможни.

По версии следствия, в июне текущего года начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Нижнеудинского таможенного поста Иркутской области получил в качестве взятки от местного предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере лесопользования, пиломатериалы в виде досок свежей распиловки объемом 1,5 куб.