В Иркутской области по подозрению в получении взятки задержан сотрудник региональной таможни.

По версии следствия, в июне текущего года начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Нижнеудинского таможенного поста Иркутской области получил в качестве взятки от местного предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере лесопользования, пиломатериалы в виде досок свежей распиловки объемом 1,5 куб.
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