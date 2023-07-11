Закон, порядок, государство

774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    У нас бля, все указы против автовладельцев, а чинуши и сынки неприкасаемыВступил в силу ве...
  • Алексей
    Бладдд так 55 или 60??? Че за тупой заголовок???Люди уже оформляю...
  • Сергей Медведев
    Лично я давно ветеран труда РФ.Мне присвоили ветерана труда РФ потому,что у меня есть другая "корочка"-Почетный донор...Пенсионеров со ст...

В Иркутской области по подозрению в получении взятки задержан сотрудник региональной таможни.

По версии следствия, в июне текущего года начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Нижнеудинского таможенного поста Иркутской области получил в качестве взятки от местного предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере лесопользования, пиломатериалы в виде досок свежей распиловки объемом 1,5 куб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх