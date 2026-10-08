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ГТРК Татарстан

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В Татарстане на ремонт общежитий колледжей ежегодно будут направлять 1,5 млрд рублей

В Татарстане на ремонт общежитий колледжей ежегодно будут направлять 1,5 млрд рублей

В Татарстане ежегодно будут выделять 1,5 млрд рублей на ремонт общежитий техникумов и колледжей. Еще 500 млн рублей предусмотрено на ремонт ресурсных центров.

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