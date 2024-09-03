Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Кровавая акция ваххабитов, которая произошла 23 августа в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, спустя всего 2,5 месяца после захвата заложников в ростовском СИЗО-1 вновь обнажила самые неприятные аспекты системы исправления наказаний в России.

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Комментарии
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Александр
При чём тут национальный вопрос? Расскажи,поганый &quot;Царь град&quot;!
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12 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Короче нужно начинать с Головы,  ФСИН. Как говорят рыбу гниёт с головы,но чистят её с хвоста.       Следственный комитет тогда возбудил дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. И ЧТО??? Где результаты? Аааа,они наступили после тех и других нарушений режима содержания?
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4 час.
Галина глушкова
Поганый ты, почему только александр? Ты или махмуд или остап!
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3 час.

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