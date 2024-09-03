"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Короче нужно начинать с Головы, ФСИН. Как говорят рыбу гниёт с головы,но чистят её с хвоста. Следственный комитет тогда возбудил дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. И ЧТО??? Где результаты? Аааа,они наступили после тех и других нарушений режима содержания?