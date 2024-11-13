Дипломат Лаврентьев: при Трампе имеется шанс остановить войну на Ближнем Востоке

При администрации Дональда Трампа есть шанс остановить войну на Ближнем Востоке. Об этом специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал в интервью ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии