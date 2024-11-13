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Дипломат Лаврентьев: при Трампе имеется шанс остановить войну на Ближнем Востоке

Дипломат Лаврентьев: при Трампе имеется шанс остановить войну на Ближнем Востоке

При администрации Дональда Трампа есть шанс остановить войну на Ближнем Востоке. Об этом специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал в интервью ТАСС.

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