Как ВСУ избавляются от тел своих сослуживцев, «показал» российский дрон Ольга ВайленкоРазведывательный беспилотник Вооруженных сил России запечатлел на видео необычную сцену: эвакуационная команда украинской армии утилизировала тела своих погибших сослуживцев в лесопосадке.