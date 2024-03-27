Как ВСУ избавляются от тел своих сослуживцев, «показал» российский дрон Ольга ВайленкоРазведывательный беспилотник Вооруженных сил России запечатлел на видео необычную сцену: эвакуационная команда украинской армии утилизировала тела своих погибших сослуживцев в лесопосадке.
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