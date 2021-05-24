Заноза

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Грандиозный провал Манижи: Европа пожалела "Русской женщине" 12 баллов

Грандиозный провал Манижи: Европа пожалела "Русской женщине" 12 баллов

Представительница от России на Евровидении-2021 Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") провалилась на конкурсе.

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Александр Симаков
Надо брать пример с англичан, как не париться по поводу участия в этом конкурсе. Родина Битлов, Роллингов, Квинов и ещё сотен популярных групп, страна с богатейшими музыкальными традициями выставила на Евровидение участника, который в сумме набрал 0 (ноль) баллов! Иначе, как троллингом этого конкурса со стороны англичан, назвать трудно. Мы то чего пыжимся, изо всех сил пытаясь... (даже не знаю, чего мы пытаемся доказать участием в этом сборище). Но учитывая то, что право на выдвижение участников конкурса от России по какой-то причине приватизировал Первый канал, наши потуги будут бесконечны.

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