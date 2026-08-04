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Бросила кресло в режиссёра и ночевала на вокзале: как закалялся характер звезды «Триггера» Виктории Масловой

Бросила кресло в режиссёра и ночевала на вокзале: как закалялся характер звезды «Триггера» Виктории Масловой

На экранах она часто появляется в образах роковых женщин с холодным взглядом и безупречными скулами. После роли Леры в сериале «Триггер» пресса и зрители прозвали Викторию Маслову «русской Шэрон Стоун».

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