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Царьград

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"Живучий" дрон США над Чёрным морем – чего конкретно боится Россия? 3 глобальных последствия за уничтоженный БПЛА – военкор

"Живучий" дрон США над Чёрным морем – чего конкретно боится Россия? 3 глобальных последствия за уничтоженный БПЛА – военкор

После новостей о том, что наши ВКС каким-то образом избавились от "живучего" американского беспилотника-разведчика, кружащего без перерыва над акваторией Чёрного моря уже несколько месяцев, состоялся срочный разговор между министрами обороны США и России.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
А передовать данные не акт агрессии?мы же не кружим над пляжами Майами
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16 час.
Ю
Юрий Зубрин
Какой акт агрессии ? Что вы лопочите? Они бьют по территории России ,а Москва трусит и мелко дрожит завалить какой- то вшивый дрон ? Идиоты ,иначе о Герасимове не скажешь ,как был трусом в бытность учебы в КВТККУ ,так им и остался!
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14 час.

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