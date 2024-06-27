"Живучий" дрон США над Чёрным морем – чего конкретно боится Россия? 3 глобальных последствия за уничтоженный БПЛА – военкор

Ю

Юрий Зубрин

Какой акт агрессии ? Что вы лопочите? Они бьют по территории России ,а Москва трусит и мелко дрожит завалить какой- то вшивый дрон ? Идиоты ,иначе о Герасимове не скажешь ,как был трусом в бытность учебы в КВТККУ ,так им и остался!