Охаявшего страну Гуревича унизили сотрудники шоу "Сто к одному"

В минувшие выходные на телеканале "Россия 1" вышли новые выпуски шоу "Сто к одному". В воскресном эфире сотрудники передачи неожиданным образом унизили Александра Гуревича, который был бессменным ведущим проекта с 1995 года.
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