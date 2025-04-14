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  • Silver Kont
    А этого лысого хуя не предупредил никто из своих, что если в Россию полетят "таурусы", то в Берлин прилетит "орешник"...Немецкий политоло...
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Охаявшего страну Гуревича унизили сотрудники шоу "Сто к одному"

Охаявшего страну Гуревича унизили сотрудники шоу "Сто к одному"

В минувшие выходные на телеканале "Россия 1" вышли новые выпуски шоу "Сто к одному". В воскресном эфире сотрудники передачи неожиданным образом унизили Александра Гуревича, который был бессменным ведущим проекта с 1995 года.

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