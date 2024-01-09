Экологический марафон-трейл «Кара-Даг» пройдёт в Крыму 17 марта

А Кудасов

Ну марафоном назвали уж куда не шло. Со школы древних бегунов так запомнили. Ну а это "трейл" добавили на кой ляд. Вот так с мелочей начиналось и мигрантство среднеазиатское, и голые вечеринки обзвездившихся придурков плюющих на народ и страну.