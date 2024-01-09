Экологический марафон-трейл «Кара-Даг» пройдёт в Крыму 17 марта

Любители бега и природы смогут принять участие в уникальном спортивном мероприятии, которое состоится на территории Карадагского природного заповедника, сообщает официальный турпортал Крыма «Travel Crimea».
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