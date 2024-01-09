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Экологический марафон-трейл «Кара-Даг» пройдёт в Крыму 17 марта

Экологический марафон-трейл «Кара-Даг» пройдёт в Крыму 17 марта

Любители бега и природы смогут принять участие в уникальном спортивном мероприятии, которое состоится на территории Карадагского природного заповедника, сообщает официальный турпортал Крыма «Travel Crimea».

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Комментарии
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А Кудасов
Ну марафоном назвали уж куда не шло. Со школы древних бегунов так запомнили. Ну а это &quot;трейл&quot; добавили на кой ляд. Вот так с мелочей начиналось и мигрантство среднеазиатское, и голые вечеринки обзвездившихся придурков плюющих на народ и страну.
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16 час.

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