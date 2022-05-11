Улицу в Луганске назвали в честь героя России Владимира Зозулина. Торжественная церемония прошла в день республики, на ней присутствовал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает корреспондент "Известий" Егор Кильдибеков.
Улицу в Луганске назвали в честь героя России Владимира Зозулина. Торжественная церемония прошла в день республики, на ней присутствовал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает корреспондент "Известий" Егор Кильдибеков.
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