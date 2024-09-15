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Харрис обрадовалась, что Трамп не пострадал при стрельбе во Флориде

Харрис обрадовалась, что Трамп не пострадал при стрельбе во Флориде

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Камала Харрис после выстрелов рядом с гольф-клубом, где находился её оппонент Дональд Трамп, заявила, что в Соединённых Штатах «нет места насилию».

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