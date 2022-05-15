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«Торонто» проиграл 10 подряд матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии. Разница шайб – 21:40

«Торонто» проиграл 10 матчей подряд, в которых мог завершить серию плей-офф победой. «Лифс» проиграли «Тампе» в первом раунде Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

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