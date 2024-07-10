Госдума намерена ликвидировать пробел с ответственностью за нарушение использования электросамокатов и других СИМ

Спикер Думы Вячеслав Володин сообщил о новом законопроекте и уточнил, что в этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года"Яндекс" читайте на monocle.