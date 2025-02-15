В Херсонской области развернули сеть мобильных пунктов заправки и перекачки топлива

В Херсонской области развернули сеть мобильных пунктов заправки и перекачки топливаПодразделения материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» в зоне СВО в полевых условиях осуществляют подвоз боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных … .
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