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Супруги из США купили в Италии 400-летнюю башню. Что они с ней сделали?

Супруги из США купили в Италии 400-летнюю башню. Что они с ней сделали?

Они говорят, что на покупку их сподвигла любовь к этой европейской стране. Супруги из США Том и Эйлин Винтер, проживающие в Колорадо, еще в 2017 году купили в Италии 400-летнюю башню, которую решили превратить в свой загородный дом.

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