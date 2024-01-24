Супруги из США купили в Италии 400-летнюю башню. Что они с ней сделали?

Они говорят, что на покупку их сподвигла любовь к этой европейской стране. Супруги из США Том и Эйлин Винтер, проживающие в Колорадо, еще в 2017 году купили в Италии 400-летнюю башню, которую решили превратить в свой загородный дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии