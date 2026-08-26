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Популярные блюда турецкой кухни

Популярные блюда турецкой кухни

Популярные блюда турецкой кухни Какие блюда стоит попробовать в Турции в 2025 году? Что выбрать на завтрак и обед? Какие закуски, десерты и сладости пользуются популярностью? Какие блюда можно попробовать на улицах Стамбула, Анталии, Кемера, Бодрума и Сиде? Турция — это место, куда люди отправляются прежде всего ради отдыха! Здесь можно насладиться пляжным отдыхом и купанием в море, познакомиться с местными достопримечательностями, получить яркие эмоции от активного времяпрепровождения.

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