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В США назвали ситуацию с Китаем более значимой, чем конфликт на Украине

В США назвали ситуацию с Китаем более значимой, чем конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 2 мая, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе госсекретарь Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по разрешению украинского конфликта.

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