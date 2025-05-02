В США назвали ситуацию с Китаем более значимой, чем конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 2 мая, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе госсекретарь Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по разрешению украинского конфликта.
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