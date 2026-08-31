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SpaceX официально завершила эпоху Falcon 9 во Флориде — начинается эра Starship

SpaceX официально завершила эпоху Falcon 9 во Флориде — начинается эра Starship

SpaceX больше не будет запускать Starlink с территории Флориды на Falcon 9 Запуск 29 спутников Starlink 25 августа 2026 года стал последней миссией по выводу на орбиту космических аппаратов Starlink v2 Mini на ракете Falcon 9 с территории Флориды.

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