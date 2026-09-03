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РЖАКА

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Бездомный кот 3 ночи царапал одну дверь. Сосед открыл – и сел на пол от удивления

Бездомный кот 3 ночи царапал одну дверь. Сосед открыл – и сел на пол от удивления

Котофеня Первую ночь Степаныч не спал из-за давления. Лежал на продавленном диване, вслушивался в тишину хрущёвки и думал о том, что жизнь – штука несправедливая.

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