РИА "Новости": Подорвавшему пути под Рязанью мужчине предъявили новое обвинение Гражданину России и Италии Руслану Сидики, который уже имеет обвинения по нескольким статьям УК РФ после подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, предъявили ещё одно.
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