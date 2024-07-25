РИА "Новости": Подорвавшему пути под Рязанью мужчине предъявили новое обвинение Гражданину России и Италии Руслану Сидики, который уже имеет обвинения по нескольким статьям УК РФ после подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, предъявили ещё одно.