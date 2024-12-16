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"Спасибо за поддержку ВСУ": Власти Курщины начали конфисковать землю. Войска застряли - стало невероятно тяжело

"Спасибо за поддержку ВСУ": Власти Курщины начали конфисковать землю. Войска застряли - стало невероятно тяжело

Обстановка на Курском направлении остаётся крайне тяжёлой. Вопреки недавним заявлениям о прорыве обороны врага на всех ключевых участках, военкоры заявляют, что наши войска застряли – стало невероятно тяжело.

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