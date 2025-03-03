Первые фото «темной стороны» Луны: чем они шокировали советских учёных

Сенсационные снимки «темной стороны Луны» сделал советский аппарат «Луна-3» 7 октября 1959 года. Аппарат приблизился к спутнику Земли на расстояние 63 тысячи километров и в течении 40 минут сделал 29 кадров, которые были переданы на Землю.