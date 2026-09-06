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FiNE NEWS

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В Белгородской области стартовал третий поток проекта поддержки ветеранов СВО с участием 96 человек

В третьем потоке регионального проекта «Время СВОих героев» зарегистрировано 96 участников, среди которых 54 ветерана специальной военной операции (СВО) и 42 члена их семей.

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