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Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown

Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown

Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух тральщиков проекта Sandown, выведенных в 2021 году из состава ВМС Соединенного королевства.

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