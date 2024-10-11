Министр в Калининграде "упростил" карту России. У чиновника необычная фамилия

Дмитрий Гурин

Если Ермак со своими коллегами пропустили "ошибку" в такой довольно простой разработке то какие ошибки они сделают в более серьезной? За такое в прошлом на Соловки отправляли, сейчас это не актуально а вот послать на очистку фонарных столбов от объявлений с дальнейшей их покраской у Южного ж/д вокзала всю его братию на полторы декады самое то. Город супер но т.к. вокзалы положено считать парадными города то там они похожи на сортиры, правда к сожалению не в одном Калининграде и в Ростове-на-Дону и в Волгограде и в Сочи то же самое............