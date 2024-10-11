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Царьград

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Министр в Калининграде "упростил" карту России. У чиновника необычная фамилия

Министр в Калининграде "упростил" карту России. У чиновника необычная фамилия

Министр культуры и туризма Калининградской области "упростил" карту России - заказал футболки без изображения четырёх новых регионов страны.

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Комментарии
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Константин Самарин
Вы искали Пятую Колонну? Вот она!
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15 час.
Дмитрий Гурин
Если Ермак со своими коллегами пропустили &quot;ошибку&quot; в такой довольно простой разработке то какие ошибки они сделают в более серьезной? За такое в прошлом на Соловки отправляли, сейчас это не актуально а вот послать на очистку фонарных столбов от объявлений с дальнейшей их покраской у Южного ж/д вокзала всю его братию на полторы декады самое то. Город супер но т.к. вокзалы положено считать парадными города то там они похожи на сортиры, правда к сожалению не в одном Калининграде и в Ростове-на-Дону и в Волгограде и в Сочи то же самое............
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14 час.
Владимир Морж
Это от грамотности чиновников. Ни истории, ни географии они не знают.
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4 час.

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