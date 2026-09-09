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Няня, повар, водитель и репетитор. В России рассчитали зарплату мамы

Няня, повар, водитель и репетитор. В России рассчитали зарплату мамы

В Москве труд женщины, совмещающей роли няни, повара, водителя, репетитора и клинера, оценивают в 237,7 тыс.

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