Россельхознадзор призвал ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов

Россельхознадзор попросил компетентные органы стран Европейского союза усилить контроль за поставляемыми в Российскую Федерацию розами из Эквадора и Нидерландов из-за многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках этих цветов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии