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Спички - не игрушка

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Как срывали, да не сорвали визит в Москву китайского лидера

Как срывали, да не сорвали визит в Москву китайского лидера

Фоном для переговоров Москвы и Пекина Запад сделал киевский ультиматум, обострение индийско-пакистанского конфликта и японскую провокацию Завершился триумфальный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, особо подчеркнувшего, что это его одиннадцатый приезд в Россию, и российское направление – главное во внешней политике Китая.

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