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Мировое обозрение

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APS: Алжир разрывает дипломатические отношения с ОАЭ

APS: Алжир разрывает дипломатические отношения с ОАЭ

Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Как сообщил в четверг государственный информационный ресурс APS со ссылкой на алжирский МИД, решение принято «после того, как были исчерпаны все средства для их сохранения».

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