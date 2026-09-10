APS: Алжир разрывает дипломатические отношения с ОАЭ

Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Как сообщил в четверг государственный информационный ресурс APS со ссылкой на алжирский МИД, решение принято «после того, как были исчерпаны все средства для их сохранения».
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