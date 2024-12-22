ВАРПЭ: Россия обновила мировой рекорд по вылову рыбы одним судном

Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).