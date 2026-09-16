Осень для многих дачников — время подведения итогов и подготовки участка к следующему сезону. Однако именно после устойчивого похолодания можно провести подзимний посев — агротехнический прием, позволяющий получить зелень и некоторые овощи примерно на две-три недели раньше обычного.