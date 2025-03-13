Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с "крабового короля" Кана

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании более 358,7 млрд рублей с известного рыбопромышленника Олега Кана, также известного как "крабовый король", и его окружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии