Посол РФ в КНР заявил, что россияне активно голосуют на выборах в Думу в Китае

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Россияне активно участвуют в голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, которое проходит в семи городах Китая.
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